Смерть школьницы в Полтаве: 10-летняя девочка не жаловалась на здоровье и занималась в основной группе по физкультуре. Фото и видео

Умершая 10-летняя полтавская школьница, которая потеряла сознание на уроке, не жаловалась на здоровье и занималась в основной группе по физкультуре. Девочке стало плохо на спортивной площадке лицея №33 Полтавы, а ее сердце остановилось в больнице.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщила директор учебного учреждения Наталья Кикоть. Известно, что ученица 5-В класса около 16:00 среды, 15 сентября, была на уроке физкультуры, где и почувствовала себя нехорошо.

Учитель Валерий Билоха, который тогда проводил занятие, рассказал: на уроке отрабатывали упражнения к теме футбола. Он стал первым, кто оказал школьнице домедицинскую помощь.

"Девочка потеряла сознание. Обзор визуальный ничего не дал. Ребенок не реагировал на обращения и на прикосновения. Сразу вызвали медика, сообщили классную руководительницу, параллельно я начал отрабатывать элементы искусственного дыхания и непрямого массажа", – вспомнил физкультурник.

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Скорая отвезла ученицу в городскую детскую больницу, где медики почти час пытались реанимировать ее. К врачам школьница попала уже в стадии клинической смерти.

"Девочкой занимались наши врачи-реаниматологи. Все возможное делали для того, чтобы вернуть ее к жизни. Но, к сожалению, зафиксировали биологическую смерть", – рассказала и.о. медицинского директора больницы Елена Ананевич.

Правоохранители уже проверили справку о том, что умершая девочка не находилась на спецгруппе по физкультуре. В основной группе она занималась и ранее, в 3 и 4 классах.

"В справке указано, что они по 31.08 проходили там что-то у эндокринолога, но таких чтобы серьезных жалоб у нее не было", – добавила директор лицея №33.

Тело 10-летней девочки направлено в бюро судебно-медицинских экспертиз для установления точной причины смерти. На данном этапе правоохранители осуществляют досудебное расследование по ч. 1 статьи "Умышленное убийство" УК.

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