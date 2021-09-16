В Полтаве умерла 10-летняя девочка, потерявшая сознание на уроке физкультуры

В одной из полтавских больниц 15 сентября остановилось сердце 10-летней школьницы. За несколько часов до того девочка потеряла сознание на уроке физкультуры в школе.

О трагическом случае информирует отдел коммуникации полиции в Полтавской области. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства и причины смерти ребенка.

Отмечается, что информация о ней в полицию поступила от медицинских работников Полтавской детской областной больницы – маленькая пациентка умерла в реанимации заведения.

Установлено, что погибшая девочка училась в лицее №33 Полтавского городского совета. Во время урока физкультуры ей стало плохо и она потеряла сознание.

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До приезда медиков реанимационные мероприятия проводили школьный медработник и учитель физкультуры. Впоследствии каретой скорой девочку доставили в медучреждение, но, к сожалению, спасти ей жизнь не удалось.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по признакам ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства проводятся следственные действия.

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