В Полтаве умерла 10-летняя девочка, потерявшая сознание на уроке физкультуры
В одной из полтавских больниц 15 сентября остановилось сердце 10-летней школьницы. За несколько часов до того девочка потеряла сознание на уроке физкультуры в школе.
О трагическом случае информирует отдел коммуникации полиции в Полтавской области. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства и причины смерти ребенка.
Отмечается, что информация о ней в полицию поступила от медицинских работников Полтавской детской областной больницы – маленькая пациентка умерла в реанимации заведения.
Установлено, что погибшая девочка училась в лицее №33 Полтавского городского совета. Во время урока физкультуры ей стало плохо и она потеряла сознание.
До приезда медиков реанимационные мероприятия проводили школьный медработник и учитель физкультуры. Впоследствии каретой скорой девочку доставили в медучреждение, но, к сожалению, спасти ей жизнь не удалось.
По данному факту в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по признакам ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства проводятся следственные действия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в харьковском частном лицее 14 сентября 6-летнего мальчика придавило футбольными воротами. На спортплощадке он ждал маму, которая работает в этой школе.
В пострадавшего ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и перелом основания черепа, врачи боролись за его жизнь. В то же время в сети распространилось видео момента падения ворот на школьника.