Тюремный срок, гражданство РФ и жена – помощница Зеленского: что известно о скандальном замглавы МВД Гогилашвили

Несколько дней украинское общество обсуждает инцидент с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили, попавшим в скандал с неповиновением полицейским и грубым поведением на блокпосту по дороге в зону ООС. Президент уже потребовал увольнения чиновника, который является мужем его помощницы и ранее получал от него награду, а в биографии представителя МВД нашли еще несколько скандальных фактов.

Оказалось, что в свое время он получил тюремный срок за мошенничество и подделку документов, а еще имеет действующее российское гражданство. Подробнее о том, чем известен Гогилашвили, – читайте дальше в материале OBOZREVATEL.

События развернулись 8 декабря на блокпосту "Долина", расположенном на въезде на Донетчину со стороны Херсонщины. Через него кортеж заместителя главы Министерства внутренних дел направлялся в сторону зоны Операции Объединенных сил.

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Правоохранители остановили автомобили Toyota Land Cruiser 200 серого цвета и Volkswagen Tuareg – черного. В первом находился Александр Гогилашвили, его сопровождала "личная охрана", все они были в гражданской одежде.

Чиновнику не понравилось, что его остановили для проверки документов, а еще возмутился тем, что полицейские не знают его в лицо.

В отличие от сотрудников правоохранительных органов на блокпосту Гогилашвили вел себя довольно агрессивно. На опубликованном в сети видео видно, как он повышал голос, размахивал руками перед лицами кокков и хватал одного из них за одежду.

После огласки ситуации, начальник чиновника, министр внутренних дел Денис Монастырский распорядился начать служебное расследование. Также заявил, что на время его проведения Гогилашвили должны отстранить от работы.

Тот согласился с этим и добавил, что готовит рапорт на имя главы МВД. На своей странице в Facebook он также извинился за "чрезмерную эмоциональность".

Александр Гогилашвили родился 26 декабря 1973 года в Грузии. Проживал в России, работал ответственным за связи с общественностью в Общественном благотворительном фонде социальной адаптации бывших наркозависимых города Ростов-на-Дону. Кроме этого, был помощником бывшего российского боксера, политика Николая Валуева.

В Украине Гогилашвили появился в 2010 году. Диплом о высшем образовании получил только в 45 лет – непосредственно перед назначением замминистра внутренних дел. В информации на сайте МВД Украины отмечено, что в 2019-м он окончил Львовский университет бизнеса и права по специальности "Учет и налогообложение". А в 2020 году – Львовский университет бизнеса и права по специальности "Право".

Согласно распоряжению Кабмина №238-р, Гогилашвили был назначен заместителем министра внутренних дел Украины 11 марта 2020 года. В ведомстве отвечал за борьбу наркотиками и реабилитацию наркозависимых.

В декларации, которую Александр Гогилашвили подавал в качестве кандидата на должность заместителя главы МВД, он указал своей женой Марию Левченко.

Журналист Зоя Казанжи в Facebook подчеркнула, что речь идет о женщине, которую президент Зеленский называл среди своих двух личных помощников.

Как и Сергей Шефир, она помогала ему еще со времен работы в "Квартале 95". Обоих гарант характеризовал как людей, которым он доверяет.

Что интересно, в октябре 2020 года президент наградил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили орденом "За заслуги" III степени. Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в Facebook уточнила, что госнаграду ему вручили уже через полгода после назначения в МВД.

После огласки скандальной истории выяснилось, что у сотрудника украинского Министерства внутренних дел есть действующее гражданство страны-агрессора России.

Данные сайта Федеральной налоговой службы РФ свидетельствуют, что российский паспорт (№6004531705) Александру Гогилашвили был выдан 12 ноября 2003 года в Ленинском районе города Ростов-на-Дону. Он также имеет действующий индивидуальный налоговый номер РФ №616404621705.

"Официальная база данных ФНС РФ при поиске предоставляет данные только действующих паспортов граждан России и их индивидуальных налоговых номеров. Выход из гражданства РФ или лишение его происходит на основании соответствующего Указа президента РФ", – информирует Центр журналистских расследований.

На наличие такого документа указал и экс-нардеп Борислав Береза в Telegram. Правда, по его информации, паспорт гражданина РФ Гогилашвили был выдан 4 июля 2012 года в Ростовской области. В графе срок действия документ значится как "действительный".

По данным журналиста-расследователя Владимира Бойко в Facebook, Александр Гогилашвили якобы имеет судимость. В частности, за мошенничество и подделку документов. Приговор был вынесен Пролетарским райсудом Ростова-на-Дону 4 сентября 1998 года.

В документе говорится, что уроженец грузинского города Тбилиси женат, к указанному моменту не был судим, имеет среднее образование и работает агентом по недвижимости в фирме "Лиса". Тогда мужчина был признан виновным в совершении правонарушений по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Правда, неизвестно, какое именно наказание получил Гогилашвили.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что глава МВД и Кабмин должны рассмотреть вопрос об увольнении Александра Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел. Гарант подчеркнул: независимо от должности и соцстатуса, тот должен был корректно отреагировать на законное требование представителя полиции на блокпосту.