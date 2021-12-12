Не полагается по статусу бронеавтомобиль и личная охрана: Бутусов указал на нюанс со скандалом вокруг замглавы МВД

Главный редактор сайта "Цензор.Нет" Юрий Бутусов рассказал подробности инцидента с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили на блокпосту "Долина" при въезде в Донецкую область. По его словам, тот напал на капитана полиции, используя охрану спецназа Главного управления разведки Минобороны, а также бронеавтомобиль американского посольства.

Хотя по статусу представителю украинского МВД не полагается личная охрана и такое авто. На этот нюанс в скандале с чиновником журналист указал в посте на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что инцидент произошел 8 декабря около 16:00 в Краматорском районе на Донетчине. К "Долине" со стороны Харьковской области заехали два автомобиля на гражданских номерах – серая Toyota Land Cruiser 200 и черный Volkswagen Tuareg, в которых находились люди в гражданском.

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Отмечается, что оба транспортных средства остановил для проверки документов капитан полиции полка особого назначения "Киев" Константин Васенков. Но вместо того, чтобы предоставить документы, люди выскочили из авто и начали выяснять у правоохранителя, почему их не пропускают немедленно.

Бутусов подчеркнул на незаконности того, что заместитель главы МВД не подчинился требованиям полицейского. Он отметил, что поведение чиновника и его людей на блокпосту было опасным. Но при этом не менее скандальным в этой ситуации, считает журналист, стало наличие у Гогилашвили указанных авто и охранников.

"По закону, по статусу ему не полагаются бронеавтомобили и личная охрана. Однако, вот эти загадочные люди в черном – охрана скандального замглавы МВД, шестеро военнослужащих, офицеров спецназа Главного управления разведки Министерства обороны, воинская часть 2245. На видеозаписи было опознано лицо офицеров ГУР МО Петра М. и Михаила Я.", – заверил Бутусов, ссылаясь на данные источников.

Также он уточнил, якобы для передвижения Гогилашвили пользовался бронеавтомобилем, предоставленным посольством США для обеспечения безопасности сотрудников военной разведки Украины.

"А конкретно упомянутая Toyota Land Cruiser 200 ранее перевозила командира спецназа ГУР МО Юрия Семенюка – того самого разведчика, который выступил недавно по "вагнергейту", и которого уволили после провала спецоперации по захвату вагнеровцев", –добавил журналист.

Он выразил недоумение, мол, на каком основании замминистра внутренних дел использует "для обеспечения своих поездок" спецтранспорт военной разведки. А также, почему Александра Гогилашвили "охраняют офицеры спецназа Минобороны".

"У МВД есть свои задачи, свой транспорт, своя охрана. Либо эти люди на видеозаписи и это авто уже не числятся в ГУР МО? Предоставление охраны и автомобилей Гогилашвили может быть прямым нарушением закона", – выразил убеждение Бутусов.

По его мнению, после такого скандала, капитан полиции Константин Васенков и помогавший ему старший сержант Евгений Довгалюк должны быть представлены к ведомственной награде, премий и внеплановому отпуску "за достойное поведение в условиях незаконных действий замминистра". А Гогилашвили – "уволен и привлечен к ответственности за нападение на сотрудника полиции". Бутусов считает, что министр внутренних дел Денис Монастырский обязан назначить служебную проверку деятельности своего заместителя, а глава Минобороны Алексей Резников – дать пояснения, использовались ли военнослужащие ГУР МО и авто для перевозок Гогилашвили.

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