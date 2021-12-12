Не полагается по статусу бронеавтомобиль и личная охрана: Бутусов указал на нюанс со скандалом вокруг замглавы МВД

Марина Лисничук
Расследования
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Не полагается по статусу бронеавтомобиль и личная охрана: Бутусов указал на нюанс со скандалом вокруг замглавы МВД

Главный редактор сайта "Цензор.Нет" Юрий Бутусов рассказал подробности инцидента с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили на блокпосту "Долина" при въезде в Донецкую область. По его словам, тот напал на капитана полиции, используя охрану спецназа Главного управления разведки Минобороны, а также бронеавтомобиль американского посольства.

Хотя по статусу представителю украинского МВД не полагается личная охрана и такое авто. На этот нюанс в скандале с чиновником журналист указал в посте на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что инцидент произошел 8 декабря около 16:00 в Краматорском районе на Донетчине. К "Долине" со стороны Харьковской области заехали два автомобиля на гражданских номерах – серая Toyota Land Cruiser 200 и черный Volkswagen Tuareg, в которых находились люди в гражданском.

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Отмечается, что оба транспортных средства остановил для проверки документов капитан полиции полка особого назначения "Киев" Константин Васенков. Но вместо того, чтобы предоставить документы, люди выскочили из авто и начали выяснять у правоохранителя, почему их не пропускают немедленно.

Гогилашвили был в окружении охраны

Бутусов подчеркнул на незаконности того, что заместитель главы МВД не подчинился требованиям полицейского. Он отметил, что поведение чиновника и его людей на блокпосту было опасным. Но при этом не менее скандальным в этой ситуации, считает журналист, стало наличие у Гогилашвили указанных авто и охранников.

"По закону, по статусу ему не полагаются бронеавтомобили и личная охрана. Однако, вот эти загадочные люди в черном – охрана скандального замглавы МВД, шестеро военнослужащих, офицеров спецназа Главного управления разведки Министерства обороны, воинская часть 2245. На видеозаписи было опознано лицо офицеров ГУР МО Петра М. и Михаила Я.", – заверил Бутусов, ссылаясь на данные источников.

Также он уточнил, якобы для передвижения Гогилашвили пользовался бронеавтомобилем, предоставленным посольством США для обеспечения безопасности сотрудников военной разведки Украины.

Кортеж с замминистра внутренних дел на требование правоохранителей остановился не сразу

"А конкретно упомянутая Toyota Land Cruiser 200 ранее перевозила командира спецназа ГУР МО Юрия Семенюка – того самого разведчика, который выступил недавно по "вагнергейту", и которого уволили после провала спецоперации по захвату вагнеровцев", –добавил журналист.

Он выразил недоумение, мол, на каком основании замминистра внутренних дел использует "для обеспечения своих поездок" спецтранспорт военной разведки. А также, почему Александра Гогилашвили "охраняют офицеры спецназа Минобороны".

"У МВД есть свои задачи, свой транспорт, своя охрана. Либо эти люди на видеозаписи и это авто уже не числятся в ГУР МО? Предоставление охраны и автомобилей Гогилашвили может быть прямым нарушением закона", – выразил убеждение Бутусов.

Гогилашвили и его охрана устроили разборки с полицейскими на блокпосту

По его мнению, после такого скандала, капитан полиции Константин Васенков и помогавший ему старший сержант Евгений Довгалюк должны быть представлены к ведомственной награде, премий и внеплановому отпуску "за достойное поведение в условиях незаконных действий замминистра". А Гогилашвили – "уволен и привлечен к ответственности за нападение на сотрудника полиции". Бутусов считает, что министр внутренних дел Денис Монастырский обязан назначить служебную проверку деятельности своего заместителя, а глава Минобороны Алексей Резников – дать пояснения, использовались ли военнослужащие ГУР МО и авто для перевозок Гогилашвили.

Пост журналиста
Скриншот поста Бутусова
Скриншот поста с соцсетей журналиста

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • после огласки инцидента со своим заместителем глава МВД Денис Монастырский инициировал служебное расследование. На время его проведения он предложил Кабмину отстранить чиновника от занимаемой должности.

  • Сам Гогилашвили извинился за свое "чрезмерно эмоциональное" поведение. Также отметил, что поддерживает решение руководителя относительно дисциплинарного производства.

  • Известно, что он жил в России, работал с экс-боксером, политиком Николаем Валуевым. Подробнее об Александре Гогилашвили, устроившем патрульным скандал на Донбассе, читайте по ссылке.

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