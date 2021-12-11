Заместитель главы МВД об инциденте на Донбассе: хочу извиниться за чрезмерную эмоциональность

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, который устроил скандал на блокпосту на въезде в Донецкую область, извинился за свою "чрезмерную эмоциональность".

Также замглавы МВД заявил, что поддерживает решение министра Дениса Монастырского начать дисциплинарное производство по поводу случившегося. Об этом Гогилашвили написал у себя в Facebook.

По словам чиновника, он поддерживает начатое дисциплинарное производство. Также Гогилашвили добавил, что уже готовит рапорт на имя министра МВД и будет всеми силами способствовать проведению расследования инцидента на блокпосту.

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Как сообщал OBOZREVATEL, машину Гогилашвили, которая направлялась в сторону зоны ООС на Донбассе, остановили полицейские, однако транспортное средство притормозило не сразу. Гогилашвили был возмущен остановкой и тем, что сотрудники правоохранительных органов не знают его, замглаву МВД, в лицо.

Стоит отметить, что Гогилашвили общался с полицейскими используя нецензурные слова. Чиновник потребовал, чтобы все правоохранители назвали свои имена и номера жетонов, постоянно говорил, что они "гонят" и требовал "вести себя по-людски", хотя сотрудники полиции, судя по видео, обращались к нему вежливо и вели себя согласно правилам.