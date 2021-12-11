Жил в РФ, работал с Валуевым: чем известен Гогилашвили, устроивший патрульным скандал на Донбассе. Фото

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили долгое время жил в России. Также он был помощником бывшего боксера, а ныне депутата Госдумы РФ Николая Валуева.

Об этом в Facebook написала журналистка, общественная активистка и писательница Зоя Казанжи. В свою очередь бывший нардеп Борислав Береза уточнил, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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"Образование: в 2019 году окончил Львовский университет бизнеса и права по специальности "Учет и налогообложение". В 2020-м Львовский университет бизнеса и права по специальности "Право". Экспресс-обучение", – иронизирует Казанжи.

Она подчеркнула, что в Украине Гогилашвили появился в 2010 году, а до этого с 1995 года жил и работал в российском городе Ростов-на-Дону.

Также журналистка опубликовала фото, на которой Гогилашвили вместе с Валуемым, уточнив, что тот работал помощником у бывшего боксера.

В свою очередь Береза утверждает, что у нынешнего замминистра до сих пор есть российское гражданство.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гогилашвили попал в скандал после того, как появилось видео, на котором тот устроил скандал с правоохранителями на блокпосту в Донецкой области.

Чиновник на нем возмущался тем, что его остановили. Также он упрекал правоохранителей, что они не знают его в лицо.

Позднее глава МВД Денис Монастырский инициировал проведение дисциплинарного производства.

Сам Гогилашвили написал, что извиняется за свою "излишнюю эмоциональность".