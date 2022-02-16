Заседание суда по делу подростка-виновника ДТП в Харькове перенесли: адвокат заявила, что заболела

В среду, 17 февраля, в Червонозаводском районном суде Харькова должно было пройти заседание по делу Николая Харьковского, 16-летнего водителя, совершившего смертельное ДТП на улице Одесская в Харькове. Однако слушание не состоялось из-за болезни адвоката подозреваемого.

Об этом сообщает местное издание KHARKIV Today, ссылаясь на информацию пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко. На какую дату решено перенести заседание, пока неизвестно.

"Заседания по Николаю Харьковскому не будет. Адвокат заболела и просит перенос", — цитирует Чубенко издание.

Напомним: авария на пересечении ул. Одесской и пр. Гагарина в Харькове произошла 26 октября. На огромной скорости Infiniti влетел в Chevrolet Aveo, двигавшийся на зеленый свет по проспекту Гагарина. Автомобили фактически разорвало на части, один человек погиб, еще трое были серьезно травмированы.

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24 декабря расследование аварии в Харькове было завершено по двум статьям: о нарушении ПДД и ложном сообщении о преступлении. Первая предполагает от 3 до 8 лет тюрьмы, вторая – до двух лет. Защита подозреваемого заявила, что подросток признает свою вину в полной мере.

31 декабря Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 16-летнего Николая Харьковского.

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