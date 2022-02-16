Заседание суда по делу подростка-виновника ДТП в Харькове перенесли: адвокат заявила, что заболела
В среду, 17 февраля, в Червонозаводском районном суде Харькова должно было пройти заседание по делу Николая Харьковского, 16-летнего водителя, совершившего смертельное ДТП на улице Одесская в Харькове. Однако слушание не состоялось из-за болезни адвоката подозреваемого.
Об этом сообщает местное издание KHARKIV Today, ссылаясь на информацию пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко. На какую дату решено перенести заседание, пока неизвестно.
"Заседания по Николаю Харьковскому не будет. Адвокат заболела и просит перенос", — цитирует Чубенко издание.
Напомним: авария на пересечении ул. Одесской и пр. Гагарина в Харькове произошла 26 октября. На огромной скорости Infiniti влетел в Chevrolet Aveo, двигавшийся на зеленый свет по проспекту Гагарина. Автомобили фактически разорвало на части, один человек погиб, еще трое были серьезно травмированы.
24 декабря расследование аварии в Харькове было завершено по двум статьям: о нарушении ПДД и ложном сообщении о преступлении. Первая предполагает от 3 до 8 лет тюрьмы, вторая – до двух лет. Защита подозреваемого заявила, что подросток признает свою вину в полной мере.
31 декабря Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 16-летнего Николая Харьковского.
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 января судья Червонозаводского районного суда Харькова Татьяна Янцовская заявила о самоотводе по делу о смертельном ДТП на проспекте Гагарина с участием 16-летнего Николая Харьковского;
В среду, 19 января, в Червонозаводском районном суде Харькова состоялось заседание по делу Николая Харьковского. Ему продлили меру пресечения – оставили в СИЗО еще на два месяца без права на залог.
16-летний Харьковский цинично высказался о погибшем Игоре Носове. Он отметил, что последний находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В перерыве заседания суда, которое прошло 19 января, дочь Носова спросила Харьковского, почему тот ей улыбается. Адвокат подозреваемого Инна Данилова сразу вмешалась, призвав не провоцировать ссору. После этого, так же улыбаясь, подсудимый шепотом сказал: "Бухим меньше ездить надо!".