В деле подростка-виновника ДТП в Харькове новый поворот: судья заявила о самоотводе

Судья Червонозаводского районного суда Харькова Татьяна Янцовская заявила о самоотводе по делу о смертельном ДТП на проспекте Гагарина с участием 16-летнего Николая Харьковского. Чем она мотивировала свое решение на данный момент неизвестно.

Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на сообщение руководителя аппарата суда Александра Воронина. О самоотводе судьи стало известно 12 января, подготовительное заседание по делу по обвинению Харьковского назначено на 19 января.

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Ранее в крови мужчины, погибшего в резонансной аварии в Харькове с участием 16-летнего водителя, обнаружили алкоголь. Однако он не нарушил правила дорожного движения и не мог быть виновником ДТП.

Напомним: авария на пересечении ул. Одесской и пр. Гагарина в Харькове произошла 26 октября. На огромной скорости Infiniti влетел в Chevrolet Aveo, ехавший на "зеленый" свет по проспекту Гагарина. Автомобили фактически разорвало на части, один человек погиб, еще трое были серьезно травмированы.

24 декабря расследование аварии в Харькове было завершено по двум статьям: о нарушении ПДД и ложном сообщении о преступлении. Первая предполагает от 3 до 8 лет тюрьмы, вторая – до двух лет. Защита подозреваемого заявила, что подросток признает свою вину в полной мере.

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