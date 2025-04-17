Задержан бывший председатель Броварской РВА Майбоженко: подозревают в организации схемы для уклонистов

На Киевщине разоблачен канал переправки уклонистов за границу, к которому причастен бывший глава Броварской районной военной администрации. Последний задержан; ему официально сообщено о подозрении.

Видео дня

В ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области не назвали имя конкретного человека, но OBOZ.UA из собственных источников известно, что речь идет о Владимире Майбоженко. Согласно информации пресс-службы, по делу есть двое задержанных, обоим фигурантам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

"К организации противоправной схемы причастны двое жителей Киевской области. Один из них в 2022-2024 годах был председателем Броварской РВА. Другой фигурант – глава благотворительного фонда", – рассказали в Службе безопасности.

Следователи выяснили, что злоумышленники вносили данные военнообязанных в информационную систему "Путь" – якобы те занимаются волонтерством и ввозят в Украину военную амуницию, дроны, продукты питания и т.д.

Но эти лица, пересекая госграницу, гуманитарную помощь в Украину не ввозили (или декларировали незначительное ее количество) во избежание ответственности за безосновательный выезд.

За свои услуги организаторы брали до 2 тысяч долларов США с одного клиента. Схема действовала в течение года, ею воспользовались более 100 мужчин.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность. Фигурантов задержали в их домах в Киеве и Бучанском районе; там (а также в офисном помещении благотворительного фонда) провели обыски.

Правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, учредительные документы БФ, черновые записи с доказательствами оборудк.

Злоумышленникам объявлены подозрения в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);

– ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Остальные лица, которые также могут быть причастны к схеме заработка на уклонистах, устанавливаются.

Напомним: Владимир Майбоженко в 2006-2010 годах был председателем Киевского областного совета, в 2015-2019 – первым заместителем председателя Киевского облсовета. Броварскую районную государственную администрацию возглавлял с 28 ноября 2022 года по 27 апреля 2024-го.

26 апреля того же года Майбоженко, еще находясь на должности, проехал перекресток в Броварах на запрещенный сигнал светофора, выехал на автомобиле Volvo на обочину и совершил наезд на пешеходов. По результатам тестирования прибором Drager у водителя определено содержание алкоголя 2.31 промилле, что в 19 раз превышает допустимую норму.

В ДТП пострадали четыре человека, среди них ребенок.

За эту аварию экс-председателю Броварской РГА суд назначил сугубо символическое наказание: 34 тысячи гривен штрафа с трехлетним сроком лишением права управлять транспортными средствами. Однако в апреле 2025-го прокуроры добились отмены приговора, настаивая на более серьезном наказании. Ожидается новое рассмотрение дела в суде первой инстанции.

Детальнее о том, что не так с наказанием бывшего чиновника за пьяное ДТП в Броварах, читайте в материале OBOZ.UA по ссылке.