За границу незаконно переправили 40 уклонистов: полиция с Интерполом разоблачила преступную 'схему'. Фото

Украинские правоохранители разоблачили масштабную международную схему, с помощью которой мужчины призывного возраста переправлялись из Украины в страны Европейского союза. Ее организатор координировал действия подельников, находясь в Соединенных Штатах Америки.

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Об этом в пятницу, 4 октября, сообщили на сайте Национальной полиции Украины. Всего через такую схему за границу выехали 40 уклонистов. Свои "услуги" фигуранты оценивали в $10 тысяч за каждого человека.

Согласно данным следствия, подозреваемые создали Telegram-канал, где предлагали свои "услуги". После оплаты аванса "клиенты" должны были добраться до Львова, а оттуда участники преступной группы по горным дорогам перевозили их на Закарпатье.

Затем мужчин прятали в помещениях злоумышленников, после чего незаконно переправляли через государственную границу Украины в обход установленных пунктов пропуска в Румынию.

"Во взаимодействии с HSI DHS украинские правоохранители разоблачили местонахождение одного из организаторов преступной схемы, который, незаконно пересек государственную границу Украины, сбежал в США, а оттуда координировал деятельность соучастников, осуществлял распределение денежных средств", – говорится в сообщении.

Организаторам "схемы" сообщено о подозрении по ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), один из них уже под арестом.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA:

– СБУ обезвредила масштабную группировку, которая "заработала" на схемах для уклонистов более 40 млн грн. В Киевской и Харьковской областях задержаны 14 фигурантов.

– Руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) и ее сын, занимающий руководящую должность в местном ГУ Пенсионного фонда Украины, разоблачили на коррупции. Дома и в кабинетах во время санкционированных обысков нашлось наличных в разных валютах на $6 млн.

– В Киеве задержали двух адвокатов, которые организовали для уклонистов фиктивное трудоустройство в госпредприятии, чтобы получить отсрочку. Стоимость "услуг" составила $11 тысяч.