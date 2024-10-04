Нашли только наличными почти $6 млн: на Хмельнитчине ГБР разоблачило руководительницу МСЭК и ее сына

Руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) и ее сына, занимающего руководящий пост в местном ГУ Пенсионного фонда Украины, разоблачили на коррупции. Дома и в кабинетах во время санкционированных обысков была обнаружена наличка в разных валютах на 6 млн долл. США.

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Государственное бюро расследований отметило: во время следственных действий женщина пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полумиллионом долларов через окно. Правоохранители продолжают вести уголовное производство.

Следователи подозревают должностных лиц в помощи уклонистам. Вероятно, коррупционеры незаконно оформляли инвалидность мужчинам, пытающимся избежать военной службы.

В рабочем кабинете руководительницы МСЭК нашли 100 тысяч долларов США, поддельные медицинские документы, списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Дома у семьи топ-чиновников хранились 5 млн 244 тыс. долларов США, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности.

"Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке – в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через разные бизнес-проекты", – рассказала пресс-служба.

Семье также принадлежит немалое состояние. К примеру, они владеют:

– 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове, Киеве;

– девятью элитными автомобилями;

– корпоративными правами на 48 млн грн;

– гостинично-ресторанным комплексом на почти 3 тыс. кв. м в одном из парков Хмельницкого.

– недвижимостью в Австрии, Испании и Турции;

– почти 2,3 млн долл. на валютных зарубежных счетах.

Такое богатство, конечно же, задекларировано не было.

Решается вопрос о сообщении чиновникам подозрения в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой, легализации имущества, полученного преступным путем, по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах, декларирование недостоверной информации и незаконного обогащения (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 УК).

Преступникам грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией всего имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 лет тюрьмы получил один из бывших руководителей ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация". Он продавал зерно одному из международных зернотрейдеров по заниженным ценам, через ряд подконтрольных частных компаний-посредниц.

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