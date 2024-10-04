СБУ обезвредила преступную группировку, 'заработавшую' на уклонистах более 40 млн грн: задержаны 14 человек. Фото

Служба безопасности Украины обезвредила масштабную группировку, которая "заработала" на схемах для ухилянцев более 40 млн грн. В результате в Киевской и Харьковской областях задержаны 14 фигурантов, подозреваемых в причастности к сделкам.

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Об этом 4 октября сообщила пресс-служба СБУ. В ходе обысков у подозреваемых изъято более 1 тыс. медицинских справок и бланков военно-учетных документов, предназначавшихся для мужчин, пытавшихся уклониться от мобилизации, сообщили в спецслужбе.

Кроме того, изъяты 250 поддельных печатей и штампов, а также деньги, предположительно полученные незаконным путем.

По данным следствия, фигуранты помогали уклоняющимся избежать призыва в армию на основании фальшивых документов ВЛК.

Для этого они обустроили в собственных домах подпольные типографии, где производили поддельные справки ВЛК о непригодности к военной службе.

Фальшивые документы подавали в ТЦК для снятия с учета уклоняющихся.

Стоимость "услуги" составляла от 8 до 12 тыс. долларов. В общей сложности подозреваемые "заработали" таким образом более 40 млн в гривневом эквиваленте.

Искали потенциальных участников схемы фигуранты, используя личные связи, в том числе среди действующих военных, пытавшихся незаконно комиссироваться со службы.

СБУ задокументировала преступления и задержала подозреваемых по местам жительства, говорится в сообщении спецслужбы.

Следователи СБУ сообщили 14 задержанным о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

– ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

– ч. 4 ст. 409 (уклонение от военной службы путем самоувечья или иным способом, совершенное в условиях военного положения).

Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Расследования, а также меры по разоблачению всех причастных к "схеме" продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях украинские правоохранители рассказали, что в Киеве задержана жительница Волыни, которая помогала уклонистам бежать за границу. За "услугу" она брала тысячи евро: за 10 тыс. евро мужчины могли переплыть Днестр в Молдову на надувном матрасе, а за 11 тыс. их должны были пропустить на КПП "знакомые" женщины. Теперь фигурантке "светит" до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

А в Черкасской области разоблачили врача, которая подделывала диагнозы для уклонистов. Она вносила ложные данные в меддокументы мужчин, признавая их непригодными. По статье "служебный подлог" ей грозит штраф или ограничение свободы.