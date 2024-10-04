В Киеве задержали двух наживавшихся на уклонистах адвокатов: как работала схема
В Киеве правоохранители задержали двух адвокатов, которые, по информации следствия, организовали для уклонистов фиктивное трудоустройство на госпредприятие для получения отсрочки. Стоимость "услуг" составила 11 тысяч долларов США.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.
"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что два адвоката, в возрасте 34 и 38 лет, предложили одному из своих военнообязанных клиентов "услугу" фиктивного трудоустройства на одно из государственных предприятий. Это позволит мужчине в дальнейшем получить бронирование от возможной мобилизации. В частности, они заверили "клиента", что имеют связи с должностными лицами ТЦК и СП одного из районов города, которые помогут реализовать данную схему. За такое "трудоустройство" дельцы пригласили у мужчины 11 тысяч долларов", – рассказали в пресс-службе.
Адвокаты были задержаны во время получения второго транша вознаграждения в размере 5,5 тыс. долларов США от клиента и передачи ему изготовленного служебного удостоверения. В общей сложности у дельцов изъяли более 17 тысяч долларов, полученных от преступной деятельности и рабочую документацию.
По этим фактам возбуждено уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении. В настоящее время устанавливаются другие участники преступной схемы.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали жительницу Волыни, которая, по информации следствия, помогала военнообязанным мужчинам пересечь государственную границу. Свои "услуги" женщина оценила в 11 тысяч евро.
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