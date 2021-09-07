Выстрелила учительнице в спину: выяснились новые детали о девушке, устроившей ЧП в Полтаве

19-летняя девушка, которая стреляла в учителей из арбалета в полтавской школе №11, возможно была в неадекватном состоянии. Об этом рассказали очевидцы происшествия.

Девятиклассница Лиза рассказала, что у девушки после стрельбы отобрали арбалет, и она даже не сопротивлялась. Об этом пишет "Сегодня".

"Мой одноклассник забрал у нее арбалет, отдал или завучу, или кому-то. Она не сопротивлялась. Она была вообще никакая. Мне кажется, она была под наркотиками, так как ей было максимально все равно на все", – сказала ученица.

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Школьница отметила, что девушка с арбалетом прошла мимо них, перезаражая арбалет между выстрелами. Также у нее с собой в карманах были стрелы, заточенные для арбалета. Первый выстрел она сделала в спину учительнице по иностранному языку.

"Подходит к ней (стрелок – Ред.) учительница по математике и говорит: "Стреляй в упор". Наверное, на слабо решила взять, не знаю. Она стрельнула ей в руку", – вспоминала Лиза.

Директор школы Валентина Олийниченко не общалась со СМИ, не пытаясь объяснить как человек с оружием мог попасть в учебное заведение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 сентября в Полтаве 19-летняя девушка устроила стрельбу из арбалета на территории школы №11, ранив двух учителей. Она оказалась экс-ученицей этого учебного заведения. Также в социальных сетях распространили фото задержанной полтавчанки.

По факту нанесения телесных повреждений было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) УКУ. 19-летней полтавчанке сообщено о подозрении в совершении преступления.