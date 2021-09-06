Появилось фото девушки, устроившей стрельбу из арбалета в Полтаве

В социальных сетях распространили фотографии 19-летней жительницы Полтавы, которая из арбалета выстрелила в учителей школы №11. В свое время девушка училась здесь.

После инцидента 6 сентября ее задержали правоохранители, сейчас она находится в полицейском участке. Снимки подозреваемой опубликовали некоторые Telegram-каналы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что утром в понедельник бывшая ученица школы зашла в один из кабинетов на втором этаже учебного заведения. Из арбалета она нацелилась на учительницу и заместителя директора.

Очевидно, девушка сделала много выстрелов: подчеркивается, что учителю первой стрелой пробило руку, а некоторые попали ей в спину.

Напомним: события происходили около 10:00 6 сентября во Полтавской общеобразовательной школе I-III ступеней №11, расположенной на улице Маршала Бирюзова, 64.

Местные СМИ подчеркнули, что девушка, которая устроила стрельбу, училась в этом заведении до четвертого класса. Во время задержания у нее якобы были порезанные руки.

В полиции о том, какие именно ранения получили педагоги, а не уточняли. А дело квалифицировали как покушение на умышленное убийство (уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 УК).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтавской области учительница английского языка выступила против сбора поборов с родителей и ее коллег, что процветает в школе. Такая позиция обернулась для нее двумя выговорами и судебным разбирательством по буллингу. Женщина, которая работает там уже 30 лет, свою невиновность отстояла в суде.