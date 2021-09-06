В Полтаве девушка из арбалета ранила двух учителей на территории школы

В Полтаве 19-летняя девушка устроила стрельбу из арбалета на территории школы №11, ранив двух учителей. Она оказалась экс-ученицей этого учебного заведения, ее подозревают в покушении на умышленное убийство.

Инцидент произошел около 10:00 в понедельник, 6 сентября, в школе №11 на улице Маршала Бирюзова. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ Нацполиции в Полтавской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам очевидцев, неизвестная зашла на территорию учебного заведения и из арбалета ранила педагогов. Правоохранители установили личность правонарушительницы – это местная жительница, 2002 года рождения.

По данным местного издания "Полтавщина", девушка училась в этой школе до четвертого класса. Во время задержания у нее были порезанные руки.

О том, какие именно ранения получили пострадавшие учителя, не уточняется. Правоохранители сообщили, что девушка давала показания следователям.

Позже по факту нанесения телесных повреждений двум педагогам школы №11 в Полтаве было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушительницу задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Расследование по делу продолжается.

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