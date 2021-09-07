Приснилось, что должна кого-то убить: устроившая стрельбу в Полтаве девушка рассказала о 'мотивах' преступления

19-летняя Таисия, которая из арбалета ранила двух учителей в 11-й школе Полтавы, сказала, что потребность в убийстве к ней пришла во сне. Арбалет, из которого она стреляла, ей на день рождения подарили родители.

Такое объяснение своим действиям она дала полицейским, пишет "Полтавщина" со ссылкой на источники. Якобы ей в ночь с 4 на 5 сентября ей приснилось, что она должна кого-то убить. Почему жертвами стали учителя школы, где она училась, пока неизвестно.

Отмечается, что в школу она зашла без препятствий, где сперва через открытые двери в кабинет выстрелила в спину учительнице. Затем она выпустила стрелу в заместителя директора, которая пыталась ее остановить. Арбалет у нее отобрал девятиклассник. После Таисию задержали учителя и вызвали полицию.

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Задержанную Таисию направили на освидетельствование, но результатов экспертизы пока нет. Добавим, что девушка является студенткой Национального университета гражданской защиты Украины, где учится на психолога.

Предварительно 8 сентября пройдет заседание суда, на котором ей должны избрать меру пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 сентября в Полтаве 19-летняя девушка устроила стрельбу из арбалета на территории школы №11, ранив двух учителей. Очевидцы происшествия сказали, что Таисия, возможно, была в неадекватном состоянии.