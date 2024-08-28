В результате удара РФ по гостинице в Кривом Роге погиб бывший глава Черкасской ОГА. Фото

В результате ночного ракетного удара по гостинице "Аврора" в Кривом Роге 26 августа погиб бывший руководитель Черкасской областной государственной администрации Сергей Сергийчук. Он находился в городе в служебной командировке.

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Трагическое известие сообщили в Facebook Черкасская областная государственная администрация, главный раввин Украины Моше Реувен Асман и друг Сергийчука Иван Фурсенко. Экс-чиновник руководил областной администрацией с 28 августа по 29 декабря 2020 года. Также был военнослужащим, участвовал в боях за Киев и Киевщину, ветеран АТО, стоял у истоков формирования сил ТРО ВСУ.

"Я был близко знаком с Сергеем Ивановичем, мы много общались. Это Человек доброго сердца, Полковник, Патриот, Защитник Государства", – отметил Моше Реувен Асман, выразив соболезнования близким Сергиенко.

"Не простим. Отомстим", – подчеркнул Фурсенко на своей странице.

Напомним, поздно вечером 26 августа российские оккупационные войска ударили баллистической ракетой по городу Кривой Рог на Днепропетровщине. Она попала в объект гражданской инфраструктуры – гостиницу "Аврора" в центре города, четыре человека погибли. К утру 28 августа поисково-спасательные работы в отеле завершены. В результате обстрела также повреждены дома, магазины, общепит, автотранспорт.

Россияне снова атаковали Кривой Рог 28 августа, в день скорби по убитым накануне украинцам. По состоянию на 11:22 сообщалось уже о четырех пострадавших гражданских.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Министерстве внутренних дел показали жуткие кадры с места попадания в гостиницу "Аврора" в Кривом Роге. В результате атаки четырехэтажное здание было частично разрушено.

– Украинский шоумен Анатолий Анатолич отреагировал на российский обстрел своего родного Кривого Рога, всколыхнувший горожан 27 августа. Звезда показал архивные фото и раскрыл малоизвестные факты об отеле в Кривом Роге, в который попали оккупанты.

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