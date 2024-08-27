'Все хорошо': в МВД показали, как спасали людей после удара РФ по гостинице в Кривом Роге. Видео

В ночь на 27 августа российские войска ударили по гостинице в Кривом Роге Днепропетровской области. В результате атаки четырехэтажное здание было частично разрушено, известно о погибших и раненых, еще два человека спасатели ищут под завалами.

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Пятерых человек удалось спасти. В Министерстве внутренних дел показали жуткие кадры с места попадания, которые также зафиксировали, как сотрудники ГСЧС оказывали помощь людям.

В МВД напомнили: в результате вражеского удара, нанесенного в полночь, была частично разрушена четырехэтажная гостиница. К утру известно о двух погибших. По меньшей мере пять человек получили ранения. Еще пятерых чрезвычайникам удалось спасти.

"Поисково-спасательные работы продолжаются, под завалами вероятно остаются еще 2 человека. Повреждены 6 магазинов, 4 многоквартирных жилых дома и 8 автомобилей. Вместе со спасателями на месте работают верхолазы и кинологи. Психологи ГСЧС оказали помощь 11 взрослым и 2 детям", – отмечено. в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как спасатели разбирают завалы изувеченной гостиницы, ища под ними людей. Тех, кого находят живыми – перекладывают на носилки и выносят к "скорым", дежурящим возле разрушенного здания. При этом раненых спасатели пытаются приободрить, уверяя: "Все хорошо".

Поисково-спасательные работы шли всю ночь и продолжаются с утра.

Напомним, кроме Кривого Рога оккупанты ночью ударили по Запорожью и области дронами. Было зафиксировано около семи ударов. По состоянию на 7 часов утра известно о двух погибших в результате атаки: Россия убила мужчину и женщину. Еще четыре человека – мужчина 59 лет, женщины 30, 56 и 86 лет – находятся в больнице. Старшая пострадавшая – в тяжелом состоянии, у нее обожжено более 54% тела.

Также уже утром 27 августа взрывы прогремели в Киеве: из-за падения обломков возникли пожары.