Оккупанты ударили по Кривому Рогу в День траура: произошел пожар, есть пострадавшие

В Кривом Роге днем 28 августа раздался взрыв: враг атаковал город в День скорби за убитыми накануне украинцами. Мониторинговые каналы до этого сообщали о движении в направлении города баллистической ракеты.

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Взрыв подтвердил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Уже известно о по меньшей мере четырех пострадавших, пожаре, побитых автомобилях и разрушении объекта инфраструктуры.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", – написал Вилкул в 10:48.

Местные паблики писали о том, что над районом, где раздался взрыв, в небо поднимается дым. А глава Криворожского района Евгений Ситниченко заявил о по меньшей мере трех пострадавших.

"Враг ударил по городу Кривой Рог в День траура. Снова по гражданским. Сейчас известно о 3-х пострадавших. На на месте произошел пожар. Повреждена инфраструктура и автомобили", – говорится в сообщении.

По состоянию на 11:22 сообщалось уже о четырех пострадавших гражданских.

"Ракетное поражение объекта гражданской инфраструктуры. Скорые забрали уже четырех человек в больницу. Работают все экстренные и коммунальные службы", – сообщил Вилкул.

Взрыв в Кривом Роге попал в эфир телемарафона, где как раз в этот момент транслировали включение из города, где сегодня объявлен траур по погибшим во время удара ВС РФ по гостинице 27 августа.

Об угрозе баллистики из временно оккупированного Крыма мониторинговые каналы начали сообщать около 10.42, тогда же появились сообщения о пуске ракеты в направлении Кривого Рога, спуститься в укрытия жителей города призвали и в Воздушных силах ВСУ

В 10:43 monitor сообщил, что город был атакован одной ракетой "Искандер-М". В районе Кривого Рога также после взрыва фиксировался вражеский разведывательный беспилотник.

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