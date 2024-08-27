Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу: есть погибшие и раненые, под завалами могут быть люди

Поздним вечером в понедельник, 26 августа, российские оккупационные войска ударили баллистической ракетой по городу Кривой Рог на Днепропетровщине. Она попала в объект гражданской инфраструктуры, два человека погибли.

Видео дня

Еще четверо были ранены, под завалами могут быть люди. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Россияне совершили очередную жестокую атаку, ударив по гражданскому объекту в Кривом Роге. Под завалами еще могут находиться люди…" – написал глава Криворожской РВА Евгений Ситниченко.

Он сообщил, что количество жертв возросло до двух, за психологической помощью обратилось шесть человек, из которых двое детей.

По данным местных СМИ, оккупанты попали в отель. В пабликах пишут, что речь идет об отеле "Аврора" в самом центре города.

Вследствие обстрела также повреждены дома, магазины, заведение общественного питания, автотранспорт.

Отметим, что в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. Мониторинговые каналы сообщают, что для удара по Кривому Рогу враг применил ракету "Искандер-М".

Как сообщал OBOZ.UA, утром 26 августа российские оккупанты массированно атаковали Днепровский и Криворожский районы Днепропетровской области. Вследствие военного преступления погиб 69-летний мужчина, еще один пострадал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!