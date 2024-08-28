Количество погибших в Кривом Роге в результате удара РФ по гостинице возросло до четырех: разбор завалов завершен. Фото

Число погибших в результате удара российских войск по гостинице в Кривом Роге Днепропетровской области в ночь на 27 августа возросло до четырех. Ночью спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного человека.

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К утру 28 августа поисково-спасательные работы в отеле завершены. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Количество погибших в гостинице Кривого Рога выросло до четырех. Ночью спасатели деблокировали тело еще одного человека", – говорится в сообщении.

Еще одну жертву российского удара нашли накануне вечером.

Также в результате российской атаки пять человек получили ранения.

"Поисково-спасательные работы завершены", – констатировали в ГСЧС.

Напомним, ранее в ГСЧС показали, как спасали людей после удара РФ по гостинице в Кривом Роге. По зданию российская ракета попала около полуночи 27 августа. Сразу было известно о двух жертвах, еще двоих впоследствии нашли под завалами. К поиску привлекали кинологов со служебными собаками. Поисково-спасательные работы продолжались более суток.

28 августа в городе объявлен день траура по убитым Россией украинцам.

Кроме Кривого Рога, оккупанты минувшей ночью ударили по Запорожью и области дронами. Было зафиксировано около семи ударов. По состоянию на 7 часов утра было известно о двух погибших в результате атаки: на месте погибли мужчина и женщина. Еще четыре человека – мужчина 59 лет, женщины 30, 56 и 86 лет – были госпитализированы, старшая из пострадавших – с ожогами более 54% тела. Позже стало известно, что, несмотря на усилия медиков, женщина умерла.

Также уже утром 27 августа взрывы прогремели в Киеве: из-за падения обломков возникли пожары.