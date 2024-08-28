Оккупанты ударили по Изюму в Харьковской области: пострадали 12 человек

На исходе дня 27 августа российские захватчики нанесли удар по городу Изюм в Харьковской области. Огонь враг вел из РСЗО, повреждения получили жилые дома и хлебопекарное предприятие.

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Пострадали 12 мирных жителей, в том числе пятеро детей. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он подчеркнул, что удар по Изюму россияне нанесли около 22 часов. По предварительным данным, город враг накрыл огнем из дальнего РСЗО "Торнадо".

Повреждения в результате атаки получили жилые дома и хлебопекарное предприятие. Пострадали 12 человек.

"Из них госпитализирован один человек ; семь – получили острую реакцию на стресс (из них четверо детей: 3, 5, 8 и 16 лет); два человека – легкие ранения; два человека – порезы конечностей (из них – один ребенок 13 лет) . Правоохранители фиксируют последствия вражеских преступлений", – отметил Синегубов.

Напомним, 27 августа россияне дронами атаковали автомобиль скорой в Херсоне: ранения в результате атаки получили трое медицинских работников.

Также сообщалось, что количество погибших в Кривом Роге в результате удара РФ по гостинице возросло до четырех. Разбор завалов здания гостиницы, по которой в полночь 27 августа прилетела российская ракета, к утру 28 августа завершен. Тело последней жертвы удара спасатели обнаружили ночью.