Оккупанты авиабомбой убили целую семью в Донецкой области: от дома остались руины. Фото

Российские войска 28 августа нанесли авиационный удар по селу Измайловка Покровского района Донецкой области. Вражеский КАБ прилетел в частный сектор, полностью разрушив жилой дом.

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Этим ударом россияне убили целую семью: супругов и двоих их детей. Об очередном военном преступлении России рассказали в Офисе генерального прокурора Украины.

В ОГПУ сообщили, что при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В этот раз основанием стало убийство российскими военными целой семьи в Донецкой области.

"По данным следствия, 28 августа 2024 года ВС РФ сбросили авиабомбу на село Измайловка Покровского района. Средство поражения попало по частному сектору, прилетев в дом. Под завалами домовладения погибла семья – родители 45 и 53 лет, а также их сын 17 и дочь 24 лет. Их тела из-под остатков дома деблокировали спасатели", – отметили в ОГПУ.

Предварительно установлено, что село враг атаковал КАБом.

В ОГПУ заверили, что прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Напомним, 27 августа россияне дронами атаковали автомобиль скорой в Херсоне: ранения в результате атаки получили трое медицинских работников.

Кроме того, вечером этого же дня оккупанты ударили по Изюму на Харьковщине: пострадали 12 человек, в том числе пятеро детей.

Также сообщалось, что количество погибших в Кривом Роге в результате удара РФ по гостинице возросло до четырех. Разбор завалов здания гостиницы, по которой в полночь 27 августа прилетела российская ракета, к утру 28 августа завершен. Тело последней жертвы удара спасатели обнаружили ночью.