Россияне дронами атаковали автомобиль скорой в Херсоне: трое медработников получили ранения

Во вторник, 27 августа, российские оккупационные войска атаковали дроном машину скорой помощи в Днепровском районе Херсона. Автомобиль получил повреждения, трое медработников пострадали.

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У них диагностировали взрывные травмы и контузию. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Попавшую под обстрел бригаду скорой доставили в больницу.

"Три медработника – женщина 59 и мужчины 46 и 64 лет получили взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, а также контузию", – сказано в сообщении.

Скорая в момент атаки именно ехала на вызов к 63-летнему мужчине, который тоже пострадал от атаки с БПЛА. Он был на улице и получил минно-взрывную травму и осколочные ранения.

Также в больницу доставили 80-летнюю пострадавшую из Днепровского района Херсона. Женщина около 20:00 попала во вражеский обстрел с БПЛА. Местная жительница получила взрывную травму и осколочное ранение ноги.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска утром 27 августа в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате обстрелов есть пострадавшие среди мирного населения.

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