Умерла 24-летняя девушка: выросло количество жертв российской атаки по Измаилу

Число жертв российской атаки по Измаилу 27 сентября снова возросло. Сегодня в больнице скончалась 24-летняя девушка, получившая тяжелые ранения.

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Медики делали все возможное, но травмы были слишком серьезными. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Он выразил свои соболезнования семье и близким погибшей.

"К сожалению, увеличилось количество жертв российской атаки по Измаилу 27 сентября. Сегодня в больнице скончалась 24-летняя девушка. Наши медики делали все возможное, однако ранения были слишком тяжелыми. Выражаю искренние соболезнования семье и близким…" – отметил он.

Российские войска утром 27 сентября атаковали Одесскую область, используя ударные дроны. Город Измаил оказался под вражескими ударами: были повреждены несколько многоквартирных и частных домов, гражданские автомобили, а также несколько пожаров.

По состоянию на утро того же дня было известно о гибели трех человек - двух женщин 1934 и 1955 годов рождения, а также 73-летнего мужчины. В результате атаки пострадали 14 человек, среди которых трое детей: двое мальчиков (3 и 13 лет) и 14-летняя девочка.

Российские захватчики 1 октября нанесли авиационные удары по Сумщине. Утром они направили четыре управляемых авиабомба на гражданскую инфраструктуру Эсманьской общины в Шосткинском районе.

Напомним, около полудня россияне нанесли серию ударов по Запорожью: есть жертва и раненые. Под ударом оказались объекты инфраструктуры, а также жилые дома, в том числе многоэтажка.

Приблизительно в то же время оккупанты также ударили баллистикой по Одесщине. Ракета – вероятно, "Искандер-М" – была запущена из временно оккупированного Крыма.

Также сообщалось, что в этот день оккупанты атаковали рынок в центре Херсона. Погибли шесть человек, есть пострадавшие.

В частности, один из российских снарядов прилетел в здание аптеки.