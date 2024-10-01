Умерла 24-летняя девушка: выросло количество жертв российской атаки по Измаилу
Число жертв российской атаки по Измаилу 27 сентября снова возросло. Сегодня в больнице скончалась 24-летняя девушка, получившая тяжелые ранения.
Медики делали все возможное, но травмы были слишком серьезными. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Он выразил свои соболезнования семье и близким погибшей.
"К сожалению, увеличилось количество жертв российской атаки по Измаилу 27 сентября. Сегодня в больнице скончалась 24-летняя девушка. Наши медики делали все возможное, однако ранения были слишком тяжелыми. Выражаю искренние соболезнования семье и близким…" – отметил он.
Российские войска утром 27 сентября атаковали Одесскую область, используя ударные дроны. Город Измаил оказался под вражескими ударами: были повреждены несколько многоквартирных и частных домов, гражданские автомобили, а также несколько пожаров.
По состоянию на утро того же дня было известно о гибели трех человек - двух женщин 1934 и 1955 годов рождения, а также 73-летнего мужчины. В результате атаки пострадали 14 человек, среди которых трое детей: двое мальчиков (3 и 13 лет) и 14-летняя девочка.
Российские захватчики 1 октября нанесли авиационные удары по Сумщине. Утром они направили четыре управляемых авиабомба на гражданскую инфраструктуру Эсманьской общины в Шосткинском районе.
Напомним, около полудня россияне нанесли серию ударов по Запорожью: есть жертва и раненые. Под ударом оказались объекты инфраструктуры, а также жилые дома, в том числе многоэтажка.
Приблизительно в то же время оккупанты также ударили баллистикой по Одесщине. Ракета – вероятно, "Искандер-М" – была запущена из временно оккупированного Крыма.
Также сообщалось, что в этот день оккупанты атаковали рынок в центре Херсона. Погибли шесть человек, есть пострадавшие.
В частности, один из российских снарядов прилетел в здание аптеки.
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