Оккупанты били баллистикой: в Одессе слышали звуки взрыва

Днем 1 октября в Одессе слышали взрыв. Оккупанты атаковали Одесский район баллистической ракетой.

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Об этом идет речь в сообщении мониторингового канала monitor. Для атаки россияне, вероятно, применили "Искандер-М", запущенный из временно оккупированного Крыма.

"Взрыв раздался в пределах Одесского района Одесщины. Была применена 1-х баллистическая ракета "Искандер-М". Угроза баллистики продолжается до отбоя", – говорится в сообщении monitor, появившемся в 12:28.

Воздушная тревога в регионе была объявлена за считанные минуты до взрыва, в 12:25, а отменили в 13:02. Правда, уже через две минуты, в 13:04, в Одесской области снова предупредили о ракетной опасности.

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Напомним, около полудня россияне также нанесли серию ударов по Запорожью: есть жертва и раненые. Под ударом оказались объекты инфраструктуры, а также жилые дома, в том числе многоэтажка.

Также сообщалось, что в этот день оккупанты атаковали рынок в центре Херсона. Погибли шесть человек, есть пострадавшие.

В частности, один из российских снарядов прилетел в здание аптеки.