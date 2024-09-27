Оккупанты ударили по Измаилу: три человека погибли, среди раненых – ребенок. Фото и видео

Под утро 27 сентября российские войска атаковали ударными дронами Одесщину. Под вражескими ударами оказался город Измаил: там повреждены многоквартирные и частные дома, гражданские автомобили, вспыхнули несколько пожаров.

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Известно о по меньшей мере трех погибших и 11 пострадавших, среди которых – ребенок. Об очередном военном преступлении РФ рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Сегодня под утро враг прибег к масштабному террору Измаила. Россияне запустили ударные беспилотники по югу нашей области. Работа сил противовоздушной обороны продолжалась долго и напряженно", – отметил чиновник.

Российский террор снова привел к жертвам среди гражданского населения. По состоянию на 8 часов утра было известно о смерти трех человек – двух женщин 1934 и 1955 годов рождения, а также 73-летнего мужчины.

Пострадали 11 гражданских жителей города, в том числе ребенок.

"Повреждены частные и многоквартирные дома, дворовые сооружения, здания, автомобили. В результате атаки вспыхнули несколько пожаров, которые оперативно ликвидировали наши огнеборцы. Правоохранители фиксируют последствия террористического акта россиян. Людям предоставляется вся необходимая помощь", – отметил Кипер.

В сети в это время распространяются кадры разрушения охваченной огнем жилой двухэтажки.

Напомним, ранее стало известно, что 27 сентября россияне ударили по Днепру: в городе есть разрушения на территории промышленного объекта, там вспыхнул пожар.

Также сообщалось, что накануне захватчики сбросили КАБы на Харьков. Оккупанты попали в жилой дом, пострадали 5 человек.