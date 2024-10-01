Оккупанты атаковали Сумщину: погибла женщина, есть раненые

Российские захватчики 1 октября нанесли авиационные удары по Сумщине. Утром они направили четыре управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Эсманской громады в Шосткинском районе.

Видео дня

В результате атаки погибла женщина, есть также раненые. Подробности о военном преступлении войск РФ раскрыли в Сумской областной прокуратуре.

"При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, россияне около 9 часов утра сбросили на гражданскую инфраструктуру Эсманской громады четыре управляемые авиабомбы.

"В результате атаки врага погибла 45-летняя женщина, находившаяся на территории собственного домовладения, ее 47-летний муж и еще один гражданский получили ранения. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела", – уточнили в региональной прокуратуре.

Там добавили, что расследование преступления ведут следователи Шосткинского райуправления полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области.

Напомним, около полудня россияне нанесли серию ударов по Запорожью: есть жертва и раненые. Под ударом оказались объекты инфраструктуры, а также жилые дома, в том числе многоэтажка.

Приблизительно в то же время оккупанты также ударили баллистикой по Одесщине. Ракета – вероятно, "Искандер-М" – была запущена из временно оккупированного Крыма.

Также сообщалось, что в этот день захватчики атаковали рынок в центре Херсона. Погибли шесть человек, есть пострадавшие.

В частности, один из российских снарядов прилетел в здание аптеки.