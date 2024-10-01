Оккупанты нанесли серию ударов по Запорожью: есть жертва и раненые. Фото и видео

Днем 1 октября российские войска атаковали Запорожье. По облцентру они нанесли не менее шести ударов.

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Били захватчики по жилым кварталам и объектам инфраструктуры, есть жертва и девятеро раненых. Об атаке сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Россияне атаковали Запорожье. Предварительно, нанесли 6 ударов. Попали по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. На данный момент известно о двух раненых. Информация о разрушениях и состоянии людей уточняется", – говорится в сообщении.

По городу захватчики ударили авиабомбами: применили не менее шести ФАБ, уточнили в полиции Запорожской области.

Впоследствии Федоров показал первое фото с последствиями вражеского удара: разрушения получила многоэтажка.

По состоянию на 12:41 Федоров сообщил уточненную информацию: в результате российских ударов в городе один человек погиб и по меньшей мере пятеро получили ранения.

"Повреждены многоэтажки и частные дома. Есть попадание в объекты инфраструктуры", – добавил он.

К 12:52 количество пострадавших возросло до шести человек.

А уже к 13:24 в Запорожской ОВА сообщили о девяти пострадавших.

"Девять человек ранены, один человек погиб : увеличилось количество пострадавших в результате вражеского обстрела Запорожья. Повреждены многоэтажки и частные дома в Коммунарском районе", – говорится в сообщении.

Горожан, нуждающихся в помощи после вражеского удара, призывали звонить в городской колцентр по короткому номеру 15-80 или на мобильные (050) 414 15 80 или (067) 656 15 80.

Также заявку можно оставить по горячей телефонной линии Запорожской ОВА: +38 0800 503 508.

На местах попаданий работают полицейские, взрывотехники, спасатели, парамедики полиции и другие профильные службы города.

После вражеской атаки в городе было перекрыто движение транспорта.

"Вниманию водителей! Перекрытие движения транспорта на участке по улице Космической от проспекта Соборного до улицы Александра Говорухи. Объезд осуществляется по улице Привокзальной через Прибрежную автомагистраль на улицу А. Говорухи с выездом на улицу Космическую. Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута", – отметили в Патрульной полиции Запорожской области.

О взрывах в городе Федоров сообщал в 11:48, 11:54 и 12:08.

Немедленно пройти к укрытиям из-за угрозы российских ударов жителей Запорожья в Воздушных силах Вооруженных сил Украины призвали в 11:53.

В 12:59 местные власти сообщили об отбое воздушной тревоги, а уже в 13:01 сирены в Запорожье начали звучать снова, на этот раз – из-за угрозы баллистики с юга.

Новость дополняется

Напомним, около полудня россияне также ударили баллистикой по Одесщине. Ракета – вероятно, "Искандер-М" – была запущена из временно оккупированного Крыма.

Также сообщалось, что в этот день оккупанты атаковали рынок в центре Херсона. Погибли шесть человек, есть пострадавшие.

В частности, один из российских снарядов прилетел в здание аптеки.