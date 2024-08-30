СБУ сообщила о подозрении российскому 'куратору' оккупированных регионов Украины. Фото

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко. Его российский диктатор Владимир Путин назначил куратором временно оккупированных территорий на материковой части Украины.

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Именно Кириенко решает "кадровые" вопросы оккупационных администраций, отвечает за интеграцию ВОТ в "законодательное поле" государства-агрессора и кремлевскую пропаганду на этих территориях, а также принимал непосредственное участие в организации псевдореферендумов на украинской территории. Подробности раскрыли в СБУ.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на Сергея Кириенко – первого заместителя руководителя администрации президента РФ, который способствует войне против Украины. Чиновник уже много лет является доверенным лицом Путина и входит в его ближайшее окружение. После начала полномасштабного вторжения РФ глава Кремля назначил Кириенко "куратором" временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей", – говорится в сообщении.

В частности, в "обязанности" Кириенко входит координация деятельности оккупационных "администраций" РФ на территории Украины, в том числе без него не решаются "кадровые вопросы".

С мая 2022 года, как установила СБУ, Кириенко курирует все сферы принудительной интеграции временно захваченных территорий Украины в "законодательное поле" России. Также он принимал непосредственное участие в организации псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, и отвечал за их результаты.

Кроме того, осенью 2023 Кириенко лично вручал гауляйтерам Пасечнику, Сальдо и Пушилину "документы" на назначение их руководителями местных оккупационных органов России.

Среди обязанностей Кириенко, по данным следствия, также координация медиаресурсов Кремля, ведущих пропаганду рашизма на оккупированной части нашего государства.

Собранных следователями Службы безопасности доказательств оказалось достаточно для сообщения Кириенко о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны);

ч. 2 ст. 110 (публичные призывы к умышленным действиям с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенные лицом, являющимся представителем власти, повторно);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, а также отрицание временной оккупации части территории Украины и глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию РФ против Украины, совершенные должностным лицом повторно с использованием СМИ);

чч. 1, 2 ст. 332-2 (пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства вне пунктов пропуска через государственную границу Украины, совершенное повторно).

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению путинского чиновника к ответственности за преступления против нашего государства.

Расследование проводилось при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

Напомним, ранее стало известно о задержании агентов ГРУ РФ в Киеве. Предатели организовали "наблюдательные пункты" в квартирах, чтобы корректировать удары по Киеву.

Также сообщалось, что спецназовцы задержали сотрудника "Укрзалізниці", который шпионил для ФСБ на Покровском направлении.

А в Харькове СБУ и ГБР задержали агента ГРУ, который шпионил за защитниками облцентра. Он работал в государственном лесхозе.