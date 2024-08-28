Объезжал местность: СБУ задержала сотрудника "Укрзалізниці", который шпионил для ФСБ на Покровском направлении. Фото

Разоблачен сотрудник регионального подразделения "Укрзалізниці", который работал на Россию и передавал информацию ФСБ РФ о Покровском направлении. Вражеский "шпион" – житель Покровского района, которого спецслужба оккупантов заметила из-за антиукраинских комментариев на прокремлевских Telegram-каналах.

Видео дня

Служба безопасности Украины установила личность предателя и задержала его. На сайте СБУ сообщается, что мужчина сливал противнику информацию о самом горячем направлении фронта.

Местный житель был дистанционно завербован россиянами весной этого года.

Сотрудник УЗ шпионил за Силами обороны, передавал координаты опорных пунктов и огневых позиций украинских войск. Также ФСБ надеялась узнать геолокации ключевых мостов, которые используются ВСУ на восточном фронте.

Разведданные агрессор планировал использовать для подготовки новых боевых операций, направленных на прорывы в Покровск.

Чтобы собрать разведывательную информацию, агент объезжал местность, а также "втемную" расспрашивал нужные сведения у своих коллег.

Затем он составлял агентурный отчет: текстовое описание плюс потенциальные цели на электронных картах.

Задержанного уже арестовал суд, мужчина – под стражей. У него изъят мобильный телефон, который использовался для коммуникации с ФСБ.

Официальное подозрение касается ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в Одессе поймали агента ФСБ, который шпионил за Силами обороны и корректировал воздушные удары по городу. Им оказался 38-летний местный риелтор, уроженец Донецкой области.

– В Донецкой области задержали вражескую информаторку, которая сливала россиянам позиции украинских военных в районе поселка Нью-Йорк.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!