Прикрывался должностью лесника: СБУ и ГБР задержали агента ГРУ, который шпионил за защитниками Харькова. Фото

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований задержали в Харькове очередного агента российского ГРУ. Предатель шпионил за защитниками облцентра, прикрываясь должностью лесника.

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За работу на врага во время полномасштабной войны мужчина может провести за решеткой остальную жизнь. Подробности раскрыли в СБУ и ГБР.

"Служба безопасности и ГБР задержали в Харькове еще одного агента военной разведки РФ. Злоумышленником оказался работник местного лесничества, который шпионил за украинскими войсками, обороняющими областной центр", – отметили в Службе.

Сбор разведданных для врага подозреваемый производился под прикрытием работы в государственном лесхозе. Под видом рабочих объездов территории он собирал и передавал россиянам сведения о расположении и перемещении личного состава и техники Сил обороны, а также скрыто следил за блокпостами и укрепрайонами украинских воинов.

Среди задач, которые враг поставил перед предателем, было установление ориентировочной численности личного состава и видов вооружений.

Кроме того, лесник собирал и передавал российской разведке данные о результатах обстрелов, совершенных российскими войсками: эта информация требовалась врагу для планирования очередных атак.

Собранные данные предатель фиксировал на Google-картах и передавал в виде "отчета" россиянам. "Связным" между изменником и ГРУ стал его знакомый, который в начале полномасштабного вторжения РФ уехал в государство-агрессор и пошел на сотрудничество с врагом. Его же действия координировал кадровый сотрудник ГРУ.

"Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили фигуранта, поэтапно задокументировали его преступные действия и совместно с ГБР задержали в собственном доме. Одновременно были проведены комплексные мероприятия по защите позиций ВСУ... Во время обыска у него изъят мобильный телефон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в интересах РФ", – рассказали в СБУ.

В настоящее время предатель находится под стражей, ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, ранее стало известно о задержании агентов ГРУ РФ в Киеве. Предатели организовали "наблюдательные пункты" в квартирах, чтобы корректировать удары по Киеву.

Также сообщалось, что спецназовцы задержали сотрудника "Укрзалізниці", который шпионил для ФСБ на Покровском направлении.