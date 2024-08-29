Организовали "наблюдательные пункты" в квартирах, чтобы корректировать удары по Киеву: СБУ задержала агентов ГРУ. Фото

Сотрудники СБУ задержали агентов российского ГРУ. Они организовали "наблюдательные пункты" в съемных квартирах Киева, чтобы корректировать обстрелы по городу.

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Об этом сообщили в пресс службах ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области и Киевской областной прокуратуры. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

"Контрразведка Службы безопасности сорвала новую попытку России создать собственные агентурные ячейки в Киеве, Полтаве и Чернигове. В результате спецоперации в столичном регионе задержан старший агент (резидент) главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известный как ГРУ) и один из его приспешников. Задержанными оказались два жителя Киевщины, которые за деньги начали работать на российскую спецслужбу", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в СБУ, по указанию оккупантов злоумышленники корректировали ракетно-дроновые атаки РФ и готовили поджоги электроподстанций и служебных авто ВСУ. Для выполнения задач злоумышленники обустроили наблюдательный пункт в съемной квартире киевской многоэтажки с панорамой на потенциальные цели – объекты критической инфраструктуры.

В этом доме агенты установили видеокамеры с программой удаленного доступа, позволявшей ГРУ следить за улицами Киева в режиме онлайн. Таким образом, враг надеялся зафиксировать последствия воздушных ударов по городу и выявить огневые позиции ПВО для корректировки новых атак.

С аналогичной задачей диверсионная группа выезжала в Полтаву и Чернигов. Там они сначала проводили доразведку вблизи энергообъектов, а затем планировали создать собственные ячейки в обоих городах. Для этого они пытались вербовать местных жителей, искавших "легкие деньги". Соответствующие объявления фигуранты размещали в профильных Telegram каналах, подконтрольных спецслужбе страна-агрессора РФ.

Еще одной задачей для новых участников российской агентуры были поджоги служебных авто сотрудников ТЦК и силовых трансформаторов в трех регионах Украины. Служба безопасности заблаговременно разоблачила организатора агентурной сети и его приспешника и задержала их. Во время обысков у фигурантов изъяты видеоустройства, телефоны и сим-карты с поличным в пользу России", – уточнили в Службе безопасности.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по факту готовки к совершению диверсии в условиях военного положения. По ходатайству прокуратуры обоим мужчинам избраны меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители сообщили о подозрении еще трем пророссийским агитаторам. Среди них школьная учительница из Киева и блогер РПЦ Сергей Комаров.

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