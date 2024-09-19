Россияне обстреляли поселок в Харьковской области: погиб мирный житель

Российские оккупационные войска днем в четверг, 19 сентября, обстреляли населенный пункт Вильча Чугуевского района Харьковщины. Оккупанты убили мирного жителя поселка прямо в день его рождения.

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Погибшему сегодня исполнилось 85 лет. О еще одном преступлении войск государства-агрессора России сообщили на официальной Facebook-странице Офиса генерального прокурора.

Как отмечается, при процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 19 сентября днем войска РФ произвели обстрел поселка Вильча Чугуевского района. Погиб мужчина: сегодня ему исполнилось 85 лет", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора также отметили, что в населенном пункте повреждены жилые дома и административные здания.

"Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими", – добавили в ведомстве.

Утром 19 сентября российские оккупанты нанесли авиационные удары по городу Купянск Харьковской области. Пострадали по меньшей мере шесть гражданских. Предварительно противник запустил по населенному пункту КАБы.

Также в ночь на 19 сентября войска РФ ударили по Харькову баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами. В результате обстрелов были повреждены жилые дома, вспыхнул пожар.

Как сообщал OBOZ.UA:

– страна-агрессор атаковала КАБами Запорожскую область. В результате российских обстрелов одна 74-летняя женщина погибла, еще две 67-летние женщины получили ранения.

– Позже 19 сентября Россия также ударила по селе Садовое под Херсоном. В результате обстрела ранения получил 82-летний мужчина, находившийся во дворе.

– Днем 15 сентября войска Российской Федерации запустили авиационные бомбы по Харькову, в городе была слышна серия взрывов. Пострадал 12-этажный жилой дом, есть разрушение и пожар, а также одна погибшая женщина и 42 пострадавших.

– Поздно вечером 14 сентября российские войска также атаковали Харьков бомбами. Пожар возник в Киевском районе. Позже Олег Синегубов сообщил о повреждении зданий больницы и учебного заведения.

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