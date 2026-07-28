В Одессе взорвался автомобиль военного, мужчина получил ранения: полиция раскрыла подробности

Утром 28 июля в одном из жилых кварталов Одессы прогремел взрыв в автомобиле. По предварительной информации, транспортное средство принадлежит военнослужащему.

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В результате взрыва ранения получил 49-летний водитель. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Подробности инцидента

Правоохранительные органы сообщили, что жена потерпевшего заявила в полицию о взрыве около 8:00 утра. Инцидент произошел в одном из дворов многоэтажки на улице Семена Палия.

Предварительно установлено, что как только водитель завел внедорожник и начал движение, автомобиль взорвался. В результате взрыва ранения получил 49-летний водитель кроссовера. Медики осмотрели мужчину на месте.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехника полиции. После выяснения всех обстоятельств события ему будет предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Очевидцы в местных пабликах пишут, что взрывное устройство сработало под передним левым колесом в момент, когда автомобиль начал движение. По предварительным данным, водитель получил лёгкие телесные повреждения.

Напомним, сотрудники СБУ задержали в Полтавской области агентку ФСБ, которая, по данным следствия, собирала информацию о критически важных энергообъектах региона. По версии правоохранителей, собранные ею данные россияне планировали использовать для подготовки удара по инфраструктуре, обеспечивающей электроснабжение Полтавы и прилегающих районов.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины задержала в Хмельницкой области еще одного предателя, который пошел на сотрудничество с ФСБ и готовил удары по объектам западного региона Украины. Он фиксировал на телефон и передавал врагу координаты оборонных заводов и логистических центров украинских военных.

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