Россияне атаковали Харьков КАБами: попали в многоэтажку, десятки пострадавших. Фото и видео

Днем 15 сентября войска Российской Федерации запустили авиационные бомбы по Харькову, в городе было слышно серию взрывов. Пострадал многоэтажный жилой дом, есть разрушения и пожар, а также минимум 33 пострадавших.

Видео дня

Воздушные силы ВСУ объявили тревогу в области около 15:07 в воскресенье. Пять минут спустя военные предупредили, что на Харьковщину летит российский КАБ. Параллельно оккупанты атаковали и Донетчину. Около 15:20 пресс-служба предупредила о повторных пусках и трижды в течение 10 минут призывала харьковчан находиться в укрытиях.

"Суспільне" передает, что взрывы гремели и в самом Харькове, и в пригороде. По информации интернет-сообществ, местные жители видели дым в небе.

Мэр Игорь Терехов и глава ОГА Олег Синегубов подтверждали факт вражеского обстрела.

В 15:35 Терехов сообщил в Telegram: "Удар по многоэтажному жилому дому. Пожар, разрушения. Информация о пострадавших позже". В то же время Синегубов заявил о повреждении гражданской инфраструктуры в Немышлянском районе и о троих раненых.

Около 15:50 стало известно уже о 25 пострадавших, из них трое – дети. Десять минут спустя известное количество раненых выросло до 28.

По состоянию на 16:20, по данным Терехова, ранения получили 33 мирных жителя многоэтажки. Враг попал в 10 этаж дома, пожар охватил четыре этажа – с 9-го по 12-й.

"Мир должен помочь защите от российской военной авиации, от десятков управляемых авиабомб, которые ежедневно отбирают жизни украинцев. Этот террор может быть остановлен. Но чтобы остановить террор, нужно остановить страх перед сильными решениями, которые объективно нужны. Эту войну может завершить справедливо только решительность. Именно решительность наиболее эффективно оберегает от террора", – прокомментировал обстрел президент Владимир Зеленский.

Он показал фото с места ЧП, а глава ОП Андрей Ермак – видео поврежденного дома, в котором разгорелся огонь.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Поздно вечером 14 сентября российские войска тоже атаковали Харьков бомбами. Пожар возник в Киевском районе.

– Позже Олег Синегубов сообщил о повреждении зданий больницы и учебного заведения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!