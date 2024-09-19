Россияне ударили по Харькову ракетами: пострадали жилые дома, на месте прилета возник пожар

В Харькове в ночь на четверг, 19 сентября, прогремели взрывы. По предварительным данным, российские оккупационные войска ударили по городу баллистическими ракетами. Повреждены жилые дома, начался пожар.

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Первые взрывы были слышны в областном центре около 23:50. Об этом предупредил мэр Харькова Игорь Терехов на своем канале в Telegram.

"В Харькове взрыв! Будьте осторожны!" – написал он.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о повторных взрывах и отметил, что, по предварительным данным, зафиксированы удары в Шевченковском районе города на открытой территории. На месте удара возник пожар.

"Информации о пострадавших не поступало. Есть угроза повторных ударов!" – говорится в сообщении.

Позже Терехов уточнил, что удары пришлись по лесополосе Шевченковского района. Пострадали жилые дома.

"Тип ракет, которыми били по Харькову, устанавливается. На месте прилетов пожар. Пострадали жилые дома, находящиеся неподалеку от эпицентров взрывов – выбиты стекла. Информация о пострадавших уточняется. Обследование мест ракетных ударов продолжается", – отметил городской голова.

Мониторинговые каналы писали, что в Харькове прогремело не менее пяти взрывов. Канал "Николаевский Ванек" отметил, что россияне выпустили по городу баллистические ракеты.

Напомним, что российские войска 17 сентября нанесли удары по Харькову, в результате чего пострадали сотрудники ГСЧС и мирные жители города. В общей сложности по состоянию на 8 утра было известно о девяти пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA:

– днем 15 сентября войска Российской Федерации запустили авиационные бомбы по Харькову, в городе была слышна серия взрывов. Пострадал 12-этажный жилой дом, есть разрушение и пожар, а также одна погибшая женщина и 42 пострадавших.

– Поздно вечером 14 сентября российские войска также атаковали Харьков бомбами. Пожар возник в Киевском районе. Позже Олег Синегубов сообщил о повреждении зданий больницы и учебного заведения.

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