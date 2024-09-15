В Харькове прозвучали мощные взрывы: подробности ночной атаки по городу

Поздно вечером 14 сентября российские войска атаковали Харьков бомбами. Предварительно, по меньшей мере два КАБа противник выпустил по Киевскому району; возник пожар.

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Глава Харьковской областной государственной (военной) администрации Олег Синегубов сообщил о взрывах в городе около 23:15 субботы, во время действия режима воздушной тревоги. Он призвал местных жителей находится в укрытиях.

Около 23:35 чиновник информировал о работе экстренных служб на местах вражеских ударов в Киевском районе. В тот момент данных о пострадавших не было.

"Враг нанес удары по меньшей мере двумя КАБами. Есть возгорание нежилых помещений", – заявил руководитель ОВА.

Мэр Игорь Терехов написал, что в городе было несколько взрывов. "Места прилетов исследуют специалисты. На данную минуту – без пострадавших", – сообщал городской глава в 23:20.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 14 сентября по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Ее объявили из-за того, что российские оккупанты снова запустили ударные БПЛА с северо-восточного направления.

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