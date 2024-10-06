РФ сбросила на Константиновку три КАБа: есть жертва и раненые

Страна-агрессор не прекращает терроризировать Донбасс. В воскресенье, 6 октября, враг в очередной раз атаковал Константиновку КАБами.

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Об этом сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин. Во время обстрела погиб человек. Еще двое людей ранены.

"Такие предварительные последствия ударов по Константиновке. Сегодня днем россияне сбросили на город три управляемых авиабомбы. Повреждены 2 многоэтажки, админздание, магазин, кафе, банк, почта и линия электропередач", – сообщил Филашкин.

Сейчас на месте работают органы власти и все ответственные службы. Чиновник в очередной раз призвал местных жителей быть ответственными и эвакуироваться.

Также в воскресенье, 6 октября, россияне дважды в день атаковали Краматорскую общину в Донецкой области. Во время второго обстрела под вражеским огнем оказалось село Беленькое.

Ранее сообщалось, что оккупанты под утро обстреляли Краматорск. В результате обстрела была повреждена пожарно-спасательная часть.

Напомним, в ночь на 6 октября россияне атаковали Одессу "Шахедами". В результате атаки пострадали складские помещения и грузовые автомобили, также пострадал мужчина, которого госпитализировали с тяжелыми травмами.

Также в Сумской области враг сбросил взрывчатку на рейсовый автобус, пассажиры получили ранения.

Всего ночью на Украину россияне направили более 90 средств воздушного нападения, в том числе 2 баллистические ракеты "Искандер-М", крылатую ракету "Искандер-К", управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 87 БпЛА типа "Шахед".