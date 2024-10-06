Россияне атаковали Одессу 'Шахедами': пострадали складские помещения и грузовые автомобили. Фото

В ночь на 6 октября российские войска атаковали Одессу донами-камикадзе. Оккупанты попали по складским помещениям и грузовым автомобилям: на местах попаданий вспыхнули пожары.

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Известно об одном пострадавшем: мужчина получил тяжелые травмы. О последствиях атаки рассказали в ГСЧС Украины.

"Ночная атака на Одессу: агрессор снова атаковал шахедами, в результате чего пострадали складские помещения и грузовые автомобили. Вспыхнули пожары, которые ликвидировали пожарные", – говорится в сообщении.

К ликвидации пожаров привлекли 47 спасателей и 12 единиц техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Также в тушении огня участвовали одна единица техники и трое пожарных из Ассоциации добровольных пожарных Украины.

"К сожалению, один мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован", – добавили в ГСЧС.

Воздушную тревогу для Одессы и области минувшей ночью объявляли дважды. Первая началась в 22:56 5 октября и продолжалась до 00:24 6 октября. Во второй раз сирены в регионе звучали в период с 02:29 до 02:58 ночи.

Всего ночью на Украину россияне направили более 90 средств воздушного нападения, в том числе 2 баллистические ракеты Искандер-М, крылатую ракету Искандер-К, управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 87 БпЛА типа "Шахед".

Утром в Воздушных силах Вооруженных сил Украины отчитались об уничтожении двух ракет и 56 ударных дронов, еще 25 беспилотников были локационно потеряны, а четыре "Шахеда" на момент публикации утренней сводки еще оставались в воздушном пространстве нашего государства.

Напомним, о том, что на Киевщине и в Одессе прогремели взрывы, стало известно в конце минувших суток. В обеих областях силы ПВО работали по российским "Шахедам".

А в Сумской области враг сбросил взрывчатку на рейсовый автобус, пассажиры получили ранения.