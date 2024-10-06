Краматорскую громаду обстреляли второй раз за день: среди раненых – ребенок

Россияне дважды в день 6 октября атаковали Краматорскую громаду в Донецкой области. Во время второго обстрела под вражеским огнем оказалось село Беленькое.

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Ранены четыре гражданских, среди них – ребенок. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"По меньшей мере 4 человека ранены в результате обстрела Беленького Краматорской громады. Среди раненых — 1 ребенок, пострадавшие доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

Филашкин добавил, что пригород Краматорска и сам город россияне атаковали уже дважды: утром и днем.

В результате обстрелов повреждены предприятие и частные дома.

"Безопасных мест в Донецкой области не осталось! Эвакуируйтесь своевременно!" – призвал жителей Донетчины чиновник.

Ранее сообщалось, что оккупанты под утро обстреляли Краматорск. В результате обстрела была повреждена пожарно-спасательная часть.

Напомним, в ночь на 6 октября россияне атаковали Одессу "Шахедами". В результате атаки пострадали складские помещения и грузовые автомобили, пострадал мужчина, которого госпитализировали с тяжелыми травмами.

Также захватчики баллистическими ракетами повредили сухогруз: люди, к счастью, не пострадали.

Кроме того, в Сумской области враг сбросил взрывчатку на рейсовый автобус, пассажиры получили ранения.

Всего ночью на Украину россияне направили более 90 средств воздушного нападения, в том числе 2 баллистические ракеты Искандер-М, крылатую ракету Искандер-К, управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 87 БпЛА типа "Шахед".

Утром в Воздушных силах Вооруженных сил Украины отчитались об уничтожении двух ракет и 56 ударных дронов, еще 25 беспилотников были локационно потеряны, а четыре "Шахеда" на момент публикации утренней сводки еще оставались в воздушном пространстве нашего государства.