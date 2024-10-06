Россияне под утро обстреляли Краматорск: повреждена пожарно-спасательная часть. Фото

Российские оккупационные войска утром обстреляли Краматорск. Под удар врага попало здание государственной пожарно-спасательной части.

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Об этом сообщили в ГСЧС. Взрывной волной были повреждены окна здания и ворота гаража.

"К счастью, личный состав не пострадал. Обстрел тех, кто помогает мирным жителям в самые сложные минуты, свидетельствует о полном отсутствии у врага каких-либо моральных устоев", – подчеркнули спасатели.

Как сообщали в местных пабликах, взрыв в городе прогремел примерно в 6 часов утра. На месте прилета начался сильный пожар, над городом рассеивался черный дым. В некоторых районах люди с утра сообщали об отсутствии воды и света.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска ночью и утром восемь раз атаковали Сумскую область. Были зафиксированы 10 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Миропольская, Белопольская, Великописаревская общины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 октября россияне атаковали Одессу "Шахедами". В результате атаки пострадали складские помещения и грузовые автомобили, пострадал мужчина, которого госпитализировали с тяжелыми травмами.