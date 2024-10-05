В Сумской области враг сбросил взрывчатку на рейсовый автобус, ранены пассажиры. Фото

Российские оккупанты в субботу, 5 октября, атаковали рейсовый автобус в Сумской области. В результате атаки пострадали гражданские люди.

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Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре. 5 октября в Сумском районе российские войска совершили атаку на рейсовый автобус с помощью беспилотника.

Инцидент произошел около 15:30 на территории Речковской общины.

В результате удара пострадали трое пассажиров: 65-летний мужчина и две женщины в возрасте 54 и 63 года.

По факту этого обстрела прокуратура начала расследование, квалифицировав действия оккупантов как нарушение законов и обычаев войны. Правоохранители продолжают документировать последствия атаки, собирая доказательства дальнейших юридических действий.

Напомним, российские войска продолжают обстреливать Херсонщину. За прошедшие сутки они нанесли артиллерийские и авиационные удары по 15 населенным пунктам региона, включая Херсон.

Ночью Россия снова атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами. Воздушные силы Украины сбили 3 "шахеда" и не допустили попадания 3 ракет.

Также сообщалось, что оккупанты несколько раз ударили по Запорожской области.