Поисково-спасательная операция в Кривом Роге завершена: в результате российского удара погибли четыре человека. Фото

В городе Кривой Рог завершены работы по ликвидации последствий ракетного обстрела, который произошел 27 сентября. В результате преступного российского удара в городе погибли четыре человека.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. В ГСЧС это подтвердили и добавили, что под завалами нашли еще одного погибшего человека.

"К сожалению, из-за этой атаки мы потеряли четыре человека. 30 сентября в городе - День траура по погибшим. В больнице до сих пор остаются трое пострадавших. Их состояние – средней тяжести", – уточнил Лысак.

Спасатели, как отметил глава ДОВА, все еще остаются на месте, разбирают завалы управления полиции. В настоящее время "выполнено 90% работ, вывезено 650 тонн строительного мусора".

"Беду, которую в очередной раз сотворили россияне, переживаем вместе. Благодарю чрезвычайщиков, правоохранителей, врачей, благотворителей – всех, кто встал на помощь", – добавил Лысак.

В ГСЧС сообщили, что завершен разбор завалов пятиэтажного здания райуправления ГУ Нацполиции, которое было повреждено в результате попадания ракеты.

Сегодня под завалами было обнаружено еще одно тело погибшего человека.

"Таким образом, в результате вражеской атаки погибли четыре человека, среди которых трое сотрудников Национальной полиции. Шесть человек получили травмы, среди пострадавших – трое полицейских", – отметили спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 сентября в Кривом Роге на Днепропетровщине раздался взрыв. В городе заявили о ракетном ударе по районному управлению Нацполиции и о погибших стражах порядка.

Напомним, что субботу, 28 сентября, российские оккупационные войска ударили по поселку Слатино в Харьковской области. В результате сброса авиабомбы есть погибшие, а также пострадавшие.

Всего в ночь на 28 сентября россияне атаковали Украину ракетами и "Шахедами". Силы обороны сбили 71 враждебную цель из 77, фиксировавшихся в воздушном пространстве Украины. В частности, уничтожены 69 "Шахедов" и две ракеты. ПВО ночью работало в 13 областях нашего государства.