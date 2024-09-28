Враг сбросил авиабомбы на Слатино Харьковской области: трое погибших

В субботу, 28 сентября, российские оккупационные войска ударили по поселку Слатино в Харьковской области. В результате сброса авиабомбы есть погибшие, а также пострадавшие.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Во время атаки были свергнуты авиабомбы, повлекшие многочисленные разрушения и жертвы среди мирного населения.

В частности, погибли три человека. Кроме погибших, также ранены, которым оказывают необходимую медицинскую помощь. Точное количество пострадавших уточняется, а информация будет обновляться.

"В результате вражеского авиаудара по Слатину погибли три человека. Также ранены. Все экстренные службы работают на месте. Информация обновляется", – отметил Синегубов.

Стоит отметить, что 28 сентября враг атаковал поселок Казачья Лопань в Харьковском районе. Вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль "Mitsubishi Lancer" в поселке Казачья Лопань Дергачевской ТГ. 61-летний водитель погиб на месте.

Погибший мужчина и раненые женщины приехали в поселок на автомобиле с целью покормить домашних животных. Одна женщина получила тяжелые ранения, еще две находятся в среднем состоянии.

Напомним, российские войска в ночь на 28 сентября атаковали "Шахедами" город Сумы. В облцентре в результате атаки зафиксировано попадание, поражено заведение здравоохранения, после того, как на место отправились экстренные службы, враг нанес повторный удар.

В ночь на 28 сентября россияне атаковали Украину ракетами и "Шахедами". Силы обороны сбили 71 враждебную цель из 77, фиксировавшихся в воздушном пространстве Украины. В частности, уничтожены 69 "Шахедов" и две ракеты.

ПВО ночью работало в 13 областях нашего государства.