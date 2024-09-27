Оккупанты ударили по полицейскому управлению в Кривом Роге: под завалами могут быть люди

Утром 27 сентября в Кривом Роге на Днепропетровщине раздался взрыв. В городе заявили о ракетном ударе по районному управлению Нацполиции: есть пострадавшие, под завалами могут быть люди.

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О российской атаке сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Он призвал горожан ничего не снимать и не выкладывать в сеть.

"Кривой Рог. Ракетная атака. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", – написал Вилкул в 09:19.

Глава Криворожской районной государственной администрации Евгений Ситниченко подтвердил прилет.

"Ракетная атака на Кривой Рог. Произошло попадание. Все подробности позже", – отметил он в 09:39.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в 09:27 также подтвердил атаку. По его данным, в городе был слышен один взрыв.

"Враг попал по админзданию. Вероятно, под завалами могут быть люди", – отметил Лысак.

По состоянию на 10.28 появились первые данные о пострадавших.

"В результате ракетного удара по районному управлению полиции в Кривом Роге есть пострадавшие. Госпитализирован 45-летний мужчина. Его состояние – средней тяжести. Разбито админздание, повреждены частные дома. На месте работают экстренные службы. Ищут под завалами людей", – рассказал Лысак.

По словам Вилкула, попадание было прямым. Он не назвал данные о количестве пострадавших, но отметил, что "есть те уже, которые на операционном столе".

"Штаб помощи людям разворачивается по адресу: Площадь Освобождения, 2. Это здание Нархоза. Там будет все необходимое: доска, ОСБ, пленка. Коммунальные бригады на месте", – добавил он.

Местные паблики о взрыве в Кривом Роге начали сообщать в 09.16.

"В городе слышны сирены, поступают нелестные новости. Службы спасения выехали на место и уже работают", – отмечал после атаки "Первый городской. Кривой Рог".

Также в сети появилось фото с поврежденными возле места прилета автомобилями.

Под ударом оккупантов оказалось районное управление полиции, сообщили в НПУ.

"Около 9:15 враг нанес ракетный удар по районному управлению полиции, пока известно, что в результате попадания есть пострадавшие. Под завалами могут находиться люди. В результате попадания разрушений получило административное здание, повреждены частные дома, расположенные рядом. Сейчас полиция и спасатели работают на месте происшествия, правоохранители документируют и собирают доказательства очередного военного преступления РФ", – отметили в Нацполиции.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины в 09:15 предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения с юга. Тогда же в ВС призвали жителей Кривого Рога немедленно спуститься в укрытия.

По данным мониторинговых пабликов monitorwar и monitor, пуск в направлении Кривого Рога баллистической ракеты (вероятнее всего, "Искандер-М") россияне совершили около 09:13 из временно оккупированного Крыма. При этом над городом был замечен вражеский разведывательный дрон, корректировавший удары.

"Есть риски повторных ударов баллистики. До завершения тревоги – все в укрытиях", – добавил Вилкул в 09:37.

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