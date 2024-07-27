Оккупанты ударили по многоэтажке в Херсоне: есть жертва

В субботу, 27 июля, оккупанты атаковали Херсон. Враг попал в многоэтажку.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Предварительно погиб один человек, пожилая женщина.

"Час тому назад российская армия накрыла огнем Корабельный район Херсона. Снаряд попал в многоэтажку. К сожалению, смертельные ранения получила 64-летняя женщина. Мои соболезнования родным и близким погибшей…", – написал чиновник в Telegram.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Страна-агрессор продолжает терроризировать Донецкую область. 27 июля под атаку попал Покровский район. Были ранены 5 человек. Среди травмированных есть ребенок.

– Город Глухов Сумской области днем в субботу, 27 июля, пережил российскую атаку. Под ударом оказался центр города, погиб 14-летний мальчик, есть по меньшей мере 13 пострадавших и разрушение инфраструктуры.

– В субботу, 27 июля, войска РФ обстреляли Москалевку на Харьковщине. Там они убили пожилую женщину – прямое попадание в дом не оставило ей никаких шансов на спасение.

– Утром 27 июля российские захватчики с помощью дрона атаковали автомобиль экстренной помощи в Херсонской области. Ранения получил водитель скорой, его госпитализировали.

– В ночь на 27 июля оккупанты атаковали Полтавщину БПЛА. В результате попадания в промышленный объект возник пожар.

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