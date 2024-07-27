Армия России ночью атаковала БПЛА промышленный объект в Полтавской области: возник пожар

В ночь на 27 июля российские оккупанты атаковали Полтавщину ударным беспилотником. В результате попадания в промышленный объект возник пожар.

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О последствиях очередного вражеского налета сообщил в Telegram руководитель Полтавской ОВФ Филипп Пронин. Он отметил, что огонь оперативно ликвидировали спасатели.

Также, по словам чиновника, обошлось без пострадавших. Пронин призвал местных жителей не игнорировать воздушную тревогу.

Напомним, в целом этой ночью силы ПВО Украины сбили все вражеские средства воздушного поражения, которыми враг атаковал Украину, в частности, управляемую авиационную ракету, 4 дрона-камикадзе типа "Шахед".

Кроме того, с начала прошедших суток и до момента публикации сообщения в 09:37, силы ПВО уничтожили еще восемь воздушных целей на южном и северо-восточном направлениях: 4 разведывательных БПЛА "Supercam", 1 ударно-разведывательный БПЛА "Форпост", 1 БПЛА (тип устанавливается), 2 баражирующих боеприпаса "Ланцет".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 27 июля российские захватчики с помощью дрона атаковали автомобиль экстренной помощи в Херсонской области. Ранение получил водитель скорой, его госпитализировали.

– 26 июля снова обстреливали Никопольский район на Днепропетровщине. Враг бил по населенным пунктам артиллерией и дронами-камикадзе.

– Также 26 июля оккупанты атаковали село Лежин Запорожского района. Враг ударил по населенному пункту дроном, попавшим в жилой дом.