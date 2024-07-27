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Армия России ночью атаковала БПЛА промышленный объект в Полтавской области: возник пожар

Марина Погорилко
Война против России
1 минута
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Армия России ночью атаковала БПЛА промышленный объект в Полтавской области: возник пожар

В ночь на 27 июля российские оккупанты атаковали Полтавщину ударным беспилотником. В результате попадания в промышленный объект возник пожар.

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О последствиях очередного вражеского налета сообщил в Telegram руководитель Полтавской ОВФ Филипп Пронин. Он отметил, что огонь оперативно ликвидировали спасатели.

Также, по словам чиновника, обошлось без пострадавших. Пронин призвал местных жителей не игнорировать воздушную тревогу.

Армия России ночью атаковала БПЛА промышленный объект в Полтавской области: возник пожар

Напомним, в целом этой ночью силы ПВО Украины сбили все вражеские средства воздушного поражения, которыми враг атаковал Украину, в частности, управляемую авиационную ракету, 4 дрона-камикадзе типа "Шахед".

Кроме того, с начала прошедших суток и до момента публикации сообщения в 09:37, силы ПВО уничтожили еще восемь воздушных целей на южном и северо-восточном направлениях: 4 разведывательных БПЛА "Supercam", 1 ударно-разведывательный БПЛА "Форпост", 1 БПЛА (тип устанавливается), 2 баражирующих боеприпаса "Ланцет".

Армия России ночью атаковала БПЛА промышленный объект в Полтавской области: возник пожар

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 27 июля российские захватчики с помощью дрона атаковали автомобиль экстренной помощи в Херсонской области. Ранение получил водитель скорой, его госпитализировали.

– 26 июля снова обстреливали Никопольский район на Днепропетровщине. Враг бил по населенным пунктам артиллерией и дронами-камикадзе.

– Также 26 июля оккупанты атаковали село Лежин Запорожского района. Враг ударил по населенному пункту дроном, попавшим в жилой дом.

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