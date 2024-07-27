Оккупанты сбросили бомбы на Донетчину: среди раненых ребенок. Фото

Страна-агрессор продолжает терроризировать Донецкую область. В этот раз под атаку попал Покровский район.

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Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин. Он рассказал, что во время атаки были ранены 5 человек. Среди травмированных есть ребенок.

Сначала на Курахово россияне сбросили ФАБ-500. Они ранили четыре человека, повредили более 10 домов и инфраструктурный объект, уничтожили админздание.

Кроме того, город Мирноград попал под удар такой же бомбой. Там ранен ребенок. Повреждены около трех десятков частных домов, разрушено админздание.

"Не проходит ни дня без российских обстрелов. Берегите себя – эвакуируйтесь!" – отметил чиновник в сообщении.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Город Глухов Сумской области днем в субботу, 27 июля, пережил российскую атаку. Под ударом оказался центр города, погиб 14-летний мальчик, есть по меньшей мере 13 пострадавших и разрушение инфраструктуры.

– В результате обстрела 26 июля трое мирных жителей Донецкой области получили ранения.

– Утром 27 июля российские захватчики с помощью дрона атаковали автомобиль экстренной помощи в Херсонской области. Ранения получил водитель скорой, его госпитализировали.

– В ночь на 27 июля оккупанты атаковали Полтавщину БПЛА. В результате попадания в промышленный объект возник пожар.

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